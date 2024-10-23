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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ı Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ı Tekin Temel, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetti. Ezel ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi popüler dizilerde rol alan Tekin Temel’in hayatı merak ediliyor? Peki, Tekin Temel kimdir? İşte detaylar…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ı Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel kimdir? - Sayfa 1

Tekin Temel kimdir?

24 Haziran 1968 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Tekin Temel,  tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ı Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel kimdir? - Sayfa 2

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, 1995'ten beri televizyon dünyasında çeşitli yapımlarda yer almıştır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ı Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel kimdir? - Sayfa 3

Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Fuat karakteri ve Afili Aşk dizisindeki Yekta Veziroğlu rolüyle tanınmaktadır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Fuat'ı Tekin Temel hayatını kaybetti! Tekin Temel kimdir? - Sayfa 4

Ayrıca, Meryem, Aşk ve Günah, Sevdaluk gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alır​.

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