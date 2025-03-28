Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Aslı Saçar dahil oldu! Aslı Saçar kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Aslı Saçar dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Aslı Saçar dizide Hanım Ağa karakterine hayat verecek. Peki, Aslı Saçar kimdir? Aslı Saçar hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Aslı Saçar kimdir?
31 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğan Aslı Saçar, tiyatro, reklam, sinema ve dizi film oyuncusu ve iş insanıdır. Oyunculuk hayatına TRT’de çocuk oyuncu olarak başlayıp birçok özel tiyatroda rol alıp oyunculuğunu geliştirmiştir. Profesyonel iş hayatında uluslararası birçok bankada üst düzey yöneticilik yapmış ve aynı dönemlerde özel tiyatrolarda oyunculuk hayatına devam etmiştir.
Girişimci bir ruha sahip olan Aslı Saçar, profesyonel iş hayatına veda edip önce Miami South Beach’te “Aura”, ardından da İstanbul - Bebek semtinde Lulu''s kafeyi açıp yeme-içme sektöründe büyük başarılar elde etmiştir.
Aslı Saçar, 2017’den itibaren sinema, tiyatro ve dizi oyunculuğuna yoğunlaşıp, Show TV’de yayınlanan “Kalp Atışı” dizisinde oynamış, ardından da “Dalgalar ve İzler” sinema filminde rol almıştır.