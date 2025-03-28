Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Aslı Saçar dahil oldu! Aslı Saçar kimdir?

Aslı Saçar kimdir?

31 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğan Aslı Saçar, tiyatro, reklam, sinema ve dizi film oyuncusu ve iş insanıdır. Oyunculuk hayatına TRT’de çocuk oyuncu olarak başlayıp birçok özel tiyatroda rol alıp oyunculuğunu geliştirmiştir. Profesyonel iş hayatında uluslararası birçok bankada üst düzey yöneticilik yapmış ve aynı dönemlerde özel tiyatrolarda oyunculuk hayatına devam etmiştir.