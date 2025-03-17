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  4. Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu! Hüseyin Soysalan kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu! Hüseyin Soysalan kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hüseyin Soysalan dizide Nimet’in babası Nusret Ağa karakterine hayat verecek. Peki, Hüseyin Soysalan kimdir? Hüseyin Soysalan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu! Hüseyin Soysalan kimdir? - Sayfa 1

Hüseyin Soysalan  kimdir?

12 Mart 1959 yılında Ankara’da doğan Hüseyin Soysalan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu! Hüseyin Soysalan kimdir? - Sayfa 2

Hüseyin Soysalan  hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Diziler

2024-2025 - Gönül Dağı

2024 - Hudutsuz Sevda

2022-2023 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2022 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

2019-2021 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

2018 - Ağlama Anne

2017 - Çukur

2017 - Cesur Yürek

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu! Hüseyin Soysalan kimdir? - Sayfa 3

2016-2017 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2016 - N'olur Ayrılalım

2014-2015 - Karadayı

2012-2014 - Dila Hanım

2011 - Anneler ile Kızları

2010 - Sakarya Fırat

2010 - Ezel

2010 - ES-ES

2009 - Doludizgin Yıllar

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Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu! Hüseyin Soysalan kimdir? - Sayfa 4

2008 - Pars: Narkoterör

2007 - Kader

2006 - Gönül Yokuşu

2005 - Rüzgarlı Bahçe

2005 - Ne Seninle Ne Sensiz

2005 - Beşinci Boyut

2004 - Fırtına Hayatlar

2001 - Keloğlan Masalları

2000 - Bizim Evin Halleri

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