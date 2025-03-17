Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu! Hüseyin Soysalan kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Hüseyin Soysalan dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Hüseyin Soysalan dizide Nimet’in babası Nusret Ağa karakterine hayat verecek. Peki, Hüseyin Soysalan kimdir? Hüseyin Soysalan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Hüseyin Soysalan kimdir?
12 Mart 1959 yılında Ankara’da doğan Hüseyin Soysalan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Hüseyin Soysalan hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Diziler
2024-2025 - Gönül Dağı
2024 - Hudutsuz Sevda
2022-2023 - Ben Bu Cihana Sığmazam
2022 - Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
2019-2021 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
2018 - Ağlama Anne
2017 - Çukur
2017 - Cesur Yürek
2016-2017 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2016 - N'olur Ayrılalım
2014-2015 - Karadayı
2012-2014 - Dila Hanım
2011 - Anneler ile Kızları
2010 - Sakarya Fırat
2010 - Ezel
2010 - ES-ES
2009 - Doludizgin Yıllar