Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Levent Özdilek dahil oldu! Levent Özdilek kimdir?
Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Levent Özdilek dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Levent Özdilek dizide Hıdır karakterine hayat verecek. Peki, Levent Özdilek kimdir? Levent Özdilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Levent Özdilek kimdir?
14 Ocak 1955 tarihinde Adana’da doğan Levent Özdilek, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı bir filmle 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başlayan Levent Özdilek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı 2006 yılında bir filmin de yapımcılığını üstlenmiştir.
Levent Özdilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1967: Benim Adım Kerim
1983: Açık Denizlere Aganta
1989: Kaldırım Serçesi
1989: Cahide
1992: Sarı Tebessüm
1993: İşgal Altında
1994: Batık Aşklar Müzesi
1995: Gölge Çiçeği
1995: Sahte Dünyalar
1996: Anılardaki Sevgili