Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Levent Özdilek dahil oldu! Levent Özdilek kimdir?

Eşref Rüya dizisinin kadrosuna Levent Özdilek dahil oldu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Levent Özdilek dizide Hıdır karakterine hayat verecek. Peki, Levent Özdilek kimdir? Levent Özdilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Levent Özdilek kimdir?  

14 Ocak 1955 tarihinde Adana’da doğan Levent Özdilek, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 

Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı bir filmle 1967 yılında kamera karşısına geçerek sinema hayatına başlayan Levent Özdilek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Sanatçı 2006 yılında bir filmin de yapımcılığını üstlenmiştir. 

Levent Özdilek hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? 

1967: Benim Adım Kerim 

1983: Açık Denizlere Aganta 

1989: Kaldırım Serçesi 

1989: Cahide 

1992: Sarı Tebessüm 

1993: İşgal Altında 

1994: Batık Aşklar Müzesi 

1995: Gölge Çiçeği 

1995: Sahte Dünyalar 

1996: Anılardaki Sevgili 

1996: Gözlerinde Son Gece 

1996: Kurtuluş 

1996: Yaban 

1996: Şehnaz Tango 

1997: Yasemin 

1997: İlk Aşk 

1998: Affet Bizi Hocam 

1998: Karanlıkta Biri Var 

1998: Kayıkçı 

1998: Mavi Düşler 

1999: Kadınlar Kulübü 

