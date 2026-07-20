Estetik tasarım, pratik çözüm: Gizli Damacanalı ve Üç Musluklu Su Sebili 23 Temmuz Perşembe A101'de!
Evde ve iş yerinde estetik bir görünüm ile pratikliği bir arada arayanlar için beklenen çözüm raflara geliyor. A101, 23 Temmuz Perşembe gününden itibaren damacana fazlalığına son veren alt bölmeli gizli damacanalı ve üç musluklu su sebili modelini satışa sunuyor. Şık tasarımıyla damacanayı tamamen gizleyerek mutfağınıza modern bir hava katan bu sebil; sıcak, soğuk ve oda sıcaklığında su sağlayan üç farklı musluk sistemiyle donatıldı. Her mevsim ideal sıcaklıkta suya zahmetsizce ulaşmanızı sağlayan bu bütçe dostu aktüel ürün, sessiz çalışma performansı ve yüksek enerji tasarrufuyla öne çıkıyor.
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