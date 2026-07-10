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  4. Estetik ve yüksek performans bir arada: ŞOK'a 11 Temmuz Cumartesi Çelik Termos geliyor!

Estetik ve yüksek performans bir arada: ŞOK'a 11 Temmuz Cumartesi Çelik Termos geliyor!

ŞOK, bu hafta sonu ezber bozan bir aktüel ürünle mutfak teknolojisini evlerinize taşıyor. Cumartesi günü raflarda yerini alacak olan 2 litrelik dev çelik termos, gelişmiş çift katmanlı yalıtımı sayesinde içeceklerinizin ısısını gün boyu koruyor. Sızdırmaz emniyet kilidi ve darbelere dayanıklı gövdesiyle piknik ve kamp maceralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürün, ŞOK'un bütçe dostu fiyat politikasıyla birleşerek kaçırılmayacak bir fırsata dönüşüyor. Stoklar tükenmeden 11-14 Temmuz tarihleri arasında ŞOK'a uğramayı unutmayın.

Estetik ve yüksek performans bir arada: ŞOK'a 11 Temmuz Cumartesi Çelik Termos geliyor! - Sayfa 1

RELAX ÇELİK TERMOS 2 L

Fiyat: 499 TL

PAŞABAHÇE BABYLON KAVANOZ 1500 CC

Fiyat: 299 TL

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Estetik ve yüksek performans bir arada: ŞOK'a 11 Temmuz Cumartesi Çelik Termos geliyor! - Sayfa 2

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ 665 G

Fiyat: 110 TL

ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML

Fiyat: 165 TL

ÜLKER O’LALA SUFLE MİNİ 162 G

Fiyat: 45 TL

UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET

Fiyat: 89 TL

SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 3 KATLI 8’Lİ

Fiyat: 120 TL

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Estetik ve yüksek performans bir arada: ŞOK'a 11 Temmuz Cumartesi Çelik Termos geliyor! - Sayfa 3

BARBIE PLAJ GÜNÜ

Fiyat: 749 TL

BARBIE EĞLENCELİ HAVUZ SETİ

Fiyat: 899 TL

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Estetik ve yüksek performans bir arada: ŞOK'a 11 Temmuz Cumartesi Çelik Termos geliyor! - Sayfa 4

SAMSUNG AR40F12C0AM/SK 12000 BTU KLİMA

Fiyat: 28,999 TL

TORİMA HALI VE KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 5,999 TL

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