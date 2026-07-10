Estetik ve yüksek performans bir arada: ŞOK'a 11 Temmuz Cumartesi Çelik Termos geliyor!
ŞOK, bu hafta sonu ezber bozan bir aktüel ürünle mutfak teknolojisini evlerinize taşıyor. Cumartesi günü raflarda yerini alacak olan 2 litrelik dev çelik termos, gelişmiş çift katmanlı yalıtımı sayesinde içeceklerinizin ısısını gün boyu koruyor. Sızdırmaz emniyet kilidi ve darbelere dayanıklı gövdesiyle piknik ve kamp maceralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürün, ŞOK'un bütçe dostu fiyat politikasıyla birleşerek kaçırılmayacak bir fırsata dönüşüyor. Stoklar tükenmeden 11-14 Temmuz tarihleri arasında ŞOK'a uğramayı unutmayın.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ 665 G
Fiyat: 110 TL
ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML
Fiyat: 165 TL
ÜLKER O’LALA SUFLE MİNİ 162 G
Fiyat: 45 TL
UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET
Fiyat: 89 TL
SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 3 KATLI 8’Lİ
Fiyat: 120 TL
2 | 5