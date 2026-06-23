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  4. Etiketleri gören mağazaya koşuyor: BİM’de bugün başlayan büyük gıda kampanyasını kaçırmayın!

Etiketleri gören mağazaya koşuyor: BİM’de bugün başlayan büyük gıda kampanyasını kaçırmayın!

BİM haftanın salı indirimleri kapsamında mutfak gıda harcamalarını hafifletecek dev bir kampanyaya imza atıyor! Bugün sabah itibarıyla tüm şubelerde geçerli olan indirim dalgasında, etiket fiyatları adeta dip yapıyor. Dana kıymadan süt ürünlerine, kahvaltı ürünlerinden tereyağı ve atıştırmalıklara kadar geniş bir gıda yelpazesi bütçe dostu seçeneklerle tüketicilere sunuluyor.

Etiketleri gören mağazaya koşuyor: BİM’de bugün başlayan büyük gıda kampanyasını kaçırmayın! - Sayfa 1

DANA KIYMA 1000 G

Fiyat: 645 TL

1 | 90
Etiketleri gören mağazaya koşuyor: BİM’de bugün başlayan büyük gıda kampanyasını kaçırmayın! - Sayfa 2
2 | 90
Etiketleri gören mağazaya koşuyor: BİM’de bugün başlayan büyük gıda kampanyasını kaçırmayın! - Sayfa 3
3 | 90
Etiketleri gören mağazaya koşuyor: BİM’de bugün başlayan büyük gıda kampanyasını kaçırmayın! - Sayfa 4
4 | 90