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Ev dekorasyonuna renkli dokunuş: Şok'a Dinarsu Saçaklı Kilim geldi | Son tarih 11 Ağustos

Şok aktüel ürünler kataloğuyla birlikte yaşam alanlarına pratiklik ve zarafet katmak isteyenler için Dinarsu markalı saçaklı kilim modelleri tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Farklı renk ve zengin desen seçenekleriyle her odanın dekorasyonuna anında uyum sağlayan bu kaliteli kilimler, saçaklı detaylarıyla da evinizde samimi bir atmosfer oluşturuyor. Ev ekonomisini yormayan cazip fiyat avantajlarıyla öne çıkan bu kullanışlı ev tekstili ürünleri, 11 Ağustos tarihine kadar geçerli kampanya dönemi boyunca Şok reyonlarında yerini alacak.

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Ev dekorasyonuna renkli dokunuş: Şok'a Dinarsu Saçaklı Kilim geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 1

KUMSAL MENEKŞE/İSPANYOL KEK KALIBI

Fiyat: 199 TL

ALTIN RİMLİ AYAKLI CAM KEK TABAĞI

Fiyat: 225 TL

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Ev dekorasyonuna renkli dokunuş: Şok'a Dinarsu Saçaklı Kilim geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 2

PLAJ SANDALYESİ DESENLİ

Fiyat: 379 TL

KATLANIR KARE KAMP MASASI

Fiyat: 499 TL

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Ev dekorasyonuna renkli dokunuş: Şok'a Dinarsu Saçaklı Kilim geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 3

MON AMOUR LİKİT TÜP ALLIK

Fiyat: 129 TL

MON AMOUR ROLL ON LİPGLOSS

Fiyat: 99 TL

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Ev dekorasyonuna renkli dokunuş: Şok'a Dinarsu Saçaklı Kilim geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 4

CİPSO KİBRİT PATATES CİPSİ

Fiyat: 17,90 TL

FANTA ÇEŞİTLERİ 1 L

Fiyat: 49,50 TL

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