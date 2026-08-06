Ev dekorasyonuna renkli dokunuş: Şok'a Dinarsu Saçaklı Kilim geldi | Son tarih 11 Ağustos
Şok aktüel ürünler kataloğuyla birlikte yaşam alanlarına pratiklik ve zarafet katmak isteyenler için Dinarsu markalı saçaklı kilim modelleri tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Farklı renk ve zengin desen seçenekleriyle her odanın dekorasyonuna anında uyum sağlayan bu kaliteli kilimler, saçaklı detaylarıyla da evinizde samimi bir atmosfer oluşturuyor. Ev ekonomisini yormayan cazip fiyat avantajlarıyla öne çıkan bu kullanışlı ev tekstili ürünleri, 11 Ağustos tarihine kadar geçerli kampanya dönemi boyunca Şok reyonlarında yerini alacak.
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KUMSAL MENEKŞE/İSPANYOL KEK KALIBI
Fiyat: 199 TL
ALTIN RİMLİ AYAKLI CAM KEK TABAĞI
Fiyat: 225 TL
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