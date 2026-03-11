Ev dekorasyonunuza şıklık katın: TV Ünitesi 18 Mart Çarşamba BİM mağazalarında!
Ev dekorasyonunuza şıklık katın: TV Ünitesi 18 Mart Çarşamba BİM mağazalarında!
BİM, 18 Mart 2026 Çarşamba günü TV Ünitesi kampanyasıyla salonlara modern bir dokunuş getiriyor. Şık tasarımı ve depolama alanıyla öne çıkan TV ünitesi, uygun fiyat avantajıyla ev dekorasyonunda hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm sunuyor. Evinde düzen ve şıklığı bir arada arayanlar için cazip fırsatlar BİM mağazalarında tüketicileri bekliyor.
