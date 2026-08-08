Ev ekonomisinde büyük fırsat: 8-14 Ağustos A101 Haftanın Yıldızları kataloğu yayımlandı!
A101 8-14 Ağustos aktüel ürünler kataloğuyla ev ekonomisine katkı sağlayacak dev indirim dönemi başlıyor. Mutfakların temel ihtiyaçlarından çay, toz şeker, pirinç ve salçanın yanı sıra peynir, yoğurt ve etkili deterjan çeşitleri cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Listelenen bu ana kalemlerin dışında daha birçok üründe büyük indirimlerin yer aldığı kampanya, 8 Ağustos Cumartesi gününden 14 Ağustos Cuma gecesine kadar 10 TL ve üzeri alışverişlere özel Bingo deterjan fırsatlarıyla alışveriş listelerini bütçeyi yormadan tamamlama imkanı tanıyor.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
ÇAYKUR ALTINBAŞ ÇAY 500 G
Fiyat: 199,50 TL
OVADAN BALDO PİRİNÇ 1 KG
Fiyat: 73,50 TL
ACE ÇAMAŞIR SUYU 4 L
Fiyat: 175 TL
1 | 3
MURATBEY TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 500 G
Fiyat: 339 TL
PINAR YARIM YAĞLI SÜZME PEYNİR 1 KG
Fiyat: 235 TL
BİRŞAH YOĞURT 3 KG
Fiyat: 175 TL
2 | 3
A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ;
BİNGO SIVI ÇAMAŞIR DETERJANI 2 L
Fiyat: 129 TL
BİNGO PREMIUM SIVI BULAŞIK DETERJANI 1500 ML
Fiyat: 139 TL
3 | 3
FİYATINA İNANAMAYACAKSINIZ! A101’DEN ‘YOK ARTIK’ DEDİRTECEK MOTOSİKLET İNDİRİMİ (A101 13-19 AĞUSTOS)