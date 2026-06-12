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  4. Ev ekonomisine destek olacak teknoloji: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor!

Ev ekonomisine destek olacak teknoloji: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor!

BİM, 17 Haziran Çarşamba günü ev teknolojisini yenilemek isteyenler için Keysmart çamaşır makinesi modelini aktüel ürünler kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Geniş program seçenekleri ve şık tasarımıyla kıyafetlerinizi yıpratmadan tertemiz yapan bu ürün, yüksek enerji tasarrufu sağlayan teknik altyapısıyla da aile bütçenizi koruyor.

Ev ekonomisine destek olacak teknoloji: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 32.900 TL

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Ev ekonomisine destek olacak teknoloji: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 23.500 TL

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Ev ekonomisine destek olacak teknoloji: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 16.500 TL

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Ev ekonomisine destek olacak teknoloji: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Makinesi geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300


Fiyat: 19.900 TL

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