Ev ekonomisine kesintisiz sıcak su desteği: 11 Haziran Perşembe A101’de SEG Termosifon fırsatı!
A101, 11 Haziran Perşembe günü başlayacak yeni aktüel döneminde ev konforunu artırırken bütçesini korumak isteyenlerin yardımına koşuyor. Kampanyanın öne çıkan elektrikli ev aletleri arasında yer alan SEG mekanik silindirik termosifon, banyo ve mutfakta sıcak su ihtiyacına kesin çözüm sunuyor. Tam 65 litrelik geniş kazan hacmiyle kalabalık aileler için ideal bir kullanım sunan cihaz, 1500 watt güçlü ısıtma performansıyla suyu kısa sürede hazır hale getiriyor. Güvenli mekanik kontrol paneliyle kullanım kolaylığı sağlayan bu model, raflarda yerini alacak.
ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE TV
Fiyat: 27,999 TL
ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV
Fiyat: 19,499
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SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,499 TL
KİWİ KFAN-7417L STANTLI VANTİLATÖR
Fiyat: 999 TL
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APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 54,990 TL
VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 32,990 TL
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