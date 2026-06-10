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  4. Ev ekonomisine kesintisiz sıcak su desteği: 11 Haziran Perşembe A101’de SEG Termosifon fırsatı!

Ev ekonomisine kesintisiz sıcak su desteği: 11 Haziran Perşembe A101’de SEG Termosifon fırsatı!

A101, 11 Haziran Perşembe günü başlayacak yeni aktüel döneminde ev konforunu artırırken bütçesini korumak isteyenlerin yardımına koşuyor. Kampanyanın öne çıkan elektrikli ev aletleri arasında yer alan SEG mekanik silindirik termosifon, banyo ve mutfakta sıcak su ihtiyacına kesin çözüm sunuyor. Tam 65 litrelik geniş kazan hacmiyle kalabalık aileler için ideal bir kullanım sunan cihaz, 1500 watt güçlü ısıtma performansıyla suyu kısa sürede hazır hale getiriyor. Güvenli mekanik kontrol paneliyle kullanım kolaylığı sağlayan bu model, raflarda yerini alacak.

Ev ekonomisine kesintisiz sıcak su desteği: 11 Haziran Perşembe A101’de SEG Termosifon fırsatı! - Sayfa 1

ONVO 65VQ90F3UA 65” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE TV

Fiyat: 27,999 TL

ONVO 55VQ90F3UA 55” FRAMELESS 4K UHD GOOGLE QLED TV

Fiyat: 19,499

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Ev ekonomisine kesintisiz sıcak su desteği: 11 Haziran Perşembe A101’de SEG Termosifon fırsatı! - Sayfa 2

SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,499 TL

KİWİ KFAN-7417L STANTLI VANTİLATÖR

Fiyat: 999 TL

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Ev ekonomisine kesintisiz sıcak su desteği: 11 Haziran Perşembe A101’de SEG Termosifon fırsatı! - Sayfa 3

APEC APM5 ÜÇ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 54,990 TL

VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 32,990 TL

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Ev ekonomisine kesintisiz sıcak su desteği: 11 Haziran Perşembe A101’de SEG Termosifon fırsatı! - Sayfa 4

THULL KABLOSUZ KLAVYE

Fiyat: 349 TL

THULL KABLOSUZ OPTİK MOUSE

Fiyat: 149 TL

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