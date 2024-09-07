Ev kuşu olan 4 burç : Hanımları ne derse o oluyor.
Evlenmek için yaratılmış olan bu 4 burcun erkeklerini çok seveceksiniz
Evet evlilik konusunda erkeklerin aslında karakterlerinin daha baskın olduğu bilinse de burçlar da çok etkili. Bazı burçlar var ki yanlarına bile yaklaşmamalısınız. Hayatınızdan çıkarmanız gereken o burçlar bir yana mutlaka hayatınızda yer vermeniz gereken bu burçları yakından tanıyın.
Tam bir ev erkeği olan bu 4 burç, eşine çocuklarına ve ailesine tam bağlılıkla bağlı… Sabah işine akşam ise evine gelen 4 burç cumhuriyet.com.tr’deki bilgiye göre şöyle:
BOĞA ERKEĞİ
Boğa erkekleri, ilişkilerinde sabırlı, sadık ve güvenilir olmalarıyla bilinir. Karısına olan sevgisini her fırsatta gösteren Boğa, ona maddi ve manevi olarak her zaman destek olur. Eşine değer vermeyi, onun ihtiyaçlarını ve isteklerini gözetmeyi önemser. Boğa erkeği, evine bağlıdır ve karısının kıymetini her zaman bilir.
YENGEÇ ERKEĞİ
Yengeç erkekleri, duygusal ve sevgi dolu yapılarıyla öne çıkar. Karısına karşı derin bir bağlılık duyar ve ona her zaman koruyucu bir tavır sergiler. Yengeç erkeği, karısının mutluluğu için elinden geleni yapar ve ona olan sevgisini içtenlikle gösterir. Eşine olan düşkünlüğü, Yengeç erkeğini en sadık burçlardan biri yapar.