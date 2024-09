Ev kuşu olan 4 burç : Hanımları ne derse o oluyor.

BOĞA ERKEĞİ

Boğa erkekleri, ilişkilerinde sabırlı, sadık ve güvenilir olmalarıyla bilinir. Karısına olan sevgisini her fırsatta gösteren Boğa, ona maddi ve manevi olarak her zaman destek olur. Eşine değer vermeyi, onun ihtiyaçlarını ve isteklerini gözetmeyi önemser. Boğa erkeği, evine bağlıdır ve karısının kıymetini her zaman bilir.