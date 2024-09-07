Ev kuşu olan 4 burç : Hanımları ne derse o oluyor.

Evet evlilik konusunda erkeklerin aslında karakterlerinin daha baskın olduğu bilinse de burçlar da çok etkili. Bazı burçlar var ki yanlarına bile yaklaşmamalısınız. Hayatınızdan çıkarmanız gereken o burçlar bir yana mutlaka hayatınızda yer vermeniz gereken bu burçları yakından tanıyın.