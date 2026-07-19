Ev tekstilinde büyük fırsat: BİM'e 24 Temmuz Cuma Alez ve Penye Çarşaflar geliyor!
Ev tekstilinde büyük fırsat: BİM'e 24 Temmuz Cuma Alez ve Penye Çarşaflar geliyor!
BİM aktüel kataloğu ile 24 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak Dagi marka ev tekstili ürünleri, yatak odasını yenilemek isteyenlere kaliteli ve ekonomik çözümler sunuyor. Hem tek kişilik hem de çift kişilik seçenekleriyle gelecek sıvı geçirmez alezler yatağınızı korurken, %100 pamuk dokulu lastikli penye çarşaflar ise cildinize nefes aldırıyor. Tek ve çift kişilik boyut alternatifleri bulunan penye çarşaflar, esnek yapılarıyla yatağı tam sararak kayma yapmıyor ve ütü istemeyen yapısıyla hayatınızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor.
TEK FİYAT MUTFAK / BANYO ÜRÜNLERİ
Fiyat: 35 TL
1 | 64
2 | 64
3 | 64
OKYANUS HOME HAZNELİ SIVI SABUNLUK
Fiyat: 139 TL
4 | 64
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