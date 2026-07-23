Ev temizliğinde pratik çözüm: BİM'e 24 Temmuz Cuma Macromax Otomatik Temizleme Seti geliyor!
Ev temizliğinde pratik çözüm: BİM'e 24 Temmuz Cuma Macromax Otomatik Temizleme Seti geliyor!
BİM'de 24 Temmuz Cuma günü satışa sunulacak Macromax otomatik temizleme seti, günlük ev işlerini çok daha zahmetsiz bir hale getirmeyi amaçlıyor. Ergonomik tasarımı ve özel sıkma mekanizması sayesinde eğilmeden veya ellerinizi kirli suya değdirmeden etkili bir temizlik yapmanızı sağlayan bu işlevsel set, zeminlerdeki toz ve kirleri anında hapsediyor. Farklı yüzeylerde yüksek performans gösteren ve az yer kaplayan yapısıyla kullanım kolaylığı sunan bu kaliteli temizlik ürününün tüm öne çıkan özellikleri haberimizde.
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OKYANUS HOME HAZNELİ SIVI SABUNLUK
Fiyat: 139 TL
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