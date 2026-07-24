Ev temizliğinde pratik güç: BİM’e 26 Temmuz Pazar Sunny Kablolu Dik Süpürge geliyor!
Ev temizliğinde pratik güç: BİM’e 26 Temmuz Pazar Sunny Kablolu Dik Süpürge geliyor!
BİM, 26 Temmuz Pazar gününden itibaren günlük temizliğin en pratik yardımcısı olan Sunny Kablolu Dik Süpürge modelini satışa sunuyor. Kompakt tasarımıyla her köşeye kolayca ulaşan bu cihaz, 700 W maksimum güç performansı ve yüksek emiş gücüyle halılardaki ve sert zeminlerdeki tüm tozları anında hapsediyor. Kullanım kolaylığı sunan bu kırmızı renkli şık süpürgeyi, peşin fiyatına 6 taksit avantajı satın alabilirsiniz.
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LG SOUNDBAR S30A
Fiyat: 4.990 TL
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