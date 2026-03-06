  1. Ekonomim
Evde, atölyede, her yerde! 7 Mart Cumartesi ŞOK’a Darbeli Matkap geliyor

Evde kendi işini kolayca halletmek, atölyede profesyonel sonuçlar almak artık çok daha pratik! Gücünü darbelerle gösteren bu matkap, sert yüzeylerde bile üstün performans sunuyor. Dayanıklı yapısı, ergonomik tasarımı ve güçlü motoruyla hem hobi severlerin hem de ustaların vazgeçilmez yardımcısı olacak. 7 Mart’ta ŞOK raflarında yerini alacak darbeli matkap, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Gücün ve pratikliğin buluştuğu bu fırsatı kaçırmayın.

APRİLLA DARBELİ MATKAP

Fiyat: 899 TL

APRİLLA KATLANABİLİR ŞARJLI VİDALAMA SETİ

Fiyat: 599 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ 2 L

Fiyat: 109 TL

JOHNSON’S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML

Fiyat: 119 TL

CHEETOS MISIR ÇEREZİ 240 G

Fiyat: 79 TL

NESCAFE MATINAL CAM KAVANOZ 100 G

Fiyat: 89 TL

ASPEROX SPARX DİAMOND BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 72’Lİ

Fiyat: 299 TL

5’Lİ TORNAVİDA SETİ

Fiyat: 79,95 TL

SAPLI MENGENE

Fiyat: 149 TL

WELTWOOD KELEBEK 4 KİŞİLİK MDF YEMEK MASASI

Fiyat: 12,999 TL

WELTWOOD AHŞAP ÇİÇEKLİK

Fiyat: 1,399 TL

