Evde, atölyede, her yerde! 7 Mart Cumartesi ŞOK’a Darbeli Matkap geliyor
Evde kendi işini kolayca halletmek, atölyede profesyonel sonuçlar almak artık çok daha pratik! Gücünü darbelerle gösteren bu matkap, sert yüzeylerde bile üstün performans sunuyor. Dayanıklı yapısı, ergonomik tasarımı ve güçlü motoruyla hem hobi severlerin hem de ustaların vazgeçilmez yardımcısı olacak. 7 Mart’ta ŞOK raflarında yerini alacak darbeli matkap, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Gücün ve pratikliğin buluştuğu bu fırsatı kaçırmayın.
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
BİNGO SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ 2 L
Fiyat: 109 TL
JOHNSON’S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML
Fiyat: 119 TL
CHEETOS MISIR ÇEREZİ 240 G
Fiyat: 79 TL
NESCAFE MATINAL CAM KAVANOZ 100 G
Fiyat: 89 TL
ASPEROX SPARX DİAMOND BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 72’Lİ
Fiyat: 299 TL
