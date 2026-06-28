Evde barista deneyimi: A101’e 2 Temmuz Perşembe Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor!
Yüksek donanımıyla öne çıkan Philips EP3349/70 Espresso Makinesi, tek dokunuşla 6 farklı sıcak ve soğuk içecek hazırlayarak profesyonel kahve deneyimi sunuyor. Merakla beklenen bu akıllı cihaz; yumuşacık köpükler oluşturan LatteGo süt sistemi, sessiz çalışan SilentBrew teknolojisi ve %100 seramik öğütücüleriyle fark yaratıyor. AquaClean filtre donanımı sayesinde kireçlenme problemini önleyen ve HomeID mobil uygulama desteğiyle kişiselleştirilmiş tarifler sunan bu şık tasarımlı ürün, 2 Temmuz Perşembe günü itibarıyla uygun fiyat etiketiyle A101 mağazalarında vatandaşların beğenisine sunuluyor.
TOSHIBA 55UV2363DT/55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV
Fiyat: 21,999 TL
PİRANHA 7866 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 499 TL
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PHILIPS EP3349/70 ESPRESSO MAKİNESİ
Fiyat: 18,499 TL
KİWİ ŞARJLI MASAÜSTÜ VANTİLATÖR
Fiyat: 439 TL
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