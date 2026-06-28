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  4. Evde barista deneyimi: A101’e 2 Temmuz Perşembe Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor!

Evde barista deneyimi: A101’e 2 Temmuz Perşembe Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor!

Yüksek donanımıyla öne çıkan Philips EP3349/70 Espresso Makinesi, tek dokunuşla 6 farklı sıcak ve soğuk içecek hazırlayarak profesyonel kahve deneyimi sunuyor. Merakla beklenen bu akıllı cihaz; yumuşacık köpükler oluşturan LatteGo süt sistemi, sessiz çalışan SilentBrew teknolojisi ve %100 seramik öğütücüleriyle fark yaratıyor. AquaClean filtre donanımı sayesinde kireçlenme problemini önleyen ve HomeID mobil uygulama desteğiyle kişiselleştirilmiş tarifler sunan bu şık tasarımlı ürün, 2 Temmuz Perşembe günü itibarıyla uygun fiyat etiketiyle A101 mağazalarında vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Evde barista deneyimi: A101’e 2 Temmuz Perşembe Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 1

TOSHIBA 55UV2363DT/55UV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 21,999 TL

PİRANHA 7866 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 499 TL

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Evde barista deneyimi: A101’e 2 Temmuz Perşembe Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 2

SEG LF 2831 BUZDOLABI

Fiyat: 14,999 TL

GOODWEST SİYAH CAM ANKASTRE SET 3’LÜ

Fiyat: 8,499 TL

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Evde barista deneyimi: A101’e 2 Temmuz Perşembe Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 3

PHILIPS EP3349/70 ESPRESSO MAKİNESİ

Fiyat: 18,499 TL

KİWİ ŞARJLI MASAÜSTÜ VANTİLATÖR

Fiyat: 439 TL

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Evde barista deneyimi: A101’e 2 Temmuz Perşembe Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi geliyor! - Sayfa 4

VOLTA VS1 İKİ TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 34,990 TL

29 JANT ÇİFT AMORTİSÖRLÜ BİSİKLET

Fiyat: 8,499 TL

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