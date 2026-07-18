Evde barista dönemi başlıyor: Altus Yarı Otomatik Espresso Makinesi 19 Temmuz Pazar BİM'de!
Evde barista dönemi başlıyor: Altus Yarı Otomatik Espresso Makinesi 19 Temmuz Pazar BİM'de!
BİM’de 19 Temmuz Pazar günü itibarıyla yüksek kalitesiyle öne çıkan Altus yarı otomatik espresso makinesi satışa çıkıyor. Kahve tutkunları için ideal olan bu şık cihaz, 1200 watt gücü ve tam kıvamında aromalar sunan 15 bar yüksek basınç sistemiyle kalitesini sergiliyor. Tasarımıyla beğeni toplayan ürün; renkli dokunmatik kontrol paneli, tek tuşla hazırlanan 4 farklı içecek seçeneği ve yoğun kıvamlı kahveler için entegre süt köpürtücüsüyle dikkat çekiyor. Geniş 1.2 litrelik su tankı barındıran bu teknolojik ürün, tüm şubelerde sınırlı stoklarla tüketicileri bekliyor.
KUMTEL DİJİTAL DOKUNMATİK BEYAZ CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 12.900 TL
1 | 94
2 | 94
3 | 94
4 | 94
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