  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Evde barista dönemi başlıyor: BİM’e 27 Şubat 2026 Cuma Philips Espresso Makinesi geliyor

Evde barista dönemi başlıyor: BİM’e 27 Şubat 2026 Cuma Philips Espresso Makinesi geliyor

BİM, 25 Şubat Cuma günü espresso makinesini satışa sunuyor. Sınırlı stokla raflara gelecek ürün, evde kahve keyfi yaşamak isteyenlere uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.

Evde barista dönemi başlıyor: BİM’e 27 Şubat 2026 Cuma Philips Espresso Makinesi geliyor - Sayfa 1

PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ

Fiyat: 15,900 TL

1 | 111
Evde barista dönemi başlıyor: BİM’e 27 Şubat 2026 Cuma Philips Espresso Makinesi geliyor - Sayfa 2
2 | 111
Evde barista dönemi başlıyor: BİM’e 27 Şubat 2026 Cuma Philips Espresso Makinesi geliyor - Sayfa 3

SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F

Fiyat: 24,900 TL

3 | 111
Evde barista dönemi başlıyor: BİM’e 27 Şubat 2026 Cuma Philips Espresso Makinesi geliyor - Sayfa 4
4 | 111