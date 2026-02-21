Evde barista dönemi başlıyor: BİM’e 27 Şubat 2026 Cuma Philips Espresso Makinesi geliyor
BİM, 25 Şubat Cuma günü espresso makinesini satışa sunuyor. Sınırlı stokla raflara gelecek ürün, evde kahve keyfi yaşamak isteyenlere uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor.
PHILIPS ESPRESSO MAKİNESİ
Fiyat: 15,900 TL
SENNA 65 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F
Fiyat: 24,900 TL
