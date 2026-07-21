Evde dört mevsim bahar havası: TCL Klimalar 26 Temmuz Pazar BİM'de!
Evde dört mevsim bahar havası: TCL Klimalar 26 Temmuz Pazar BİM'de!
Yaz sıcaklarına karşı evini ve iş yerini serinletmek isteyenler için dev teknoloji hamlesi BİM Mağazaları ile geliyor! Farklı alanlar için üretilen TCL 12.000 BTU/h ve daha geniş odalar için ideal 18.000 BTU/h duvar tipi modellerinin yanı sıra, tekerlekli yapısıyla odadan odaya kolayca taşınabilen TCL portatif klima modeli de aynı anda raflardaki yerini alıyor. Yüksek enerji tasarrufu, güçlü soğutma performansı ve her ihtiyaca uygun bu 3 farklı iklimlendirme seçeneğini barındıran bütçe dostu aktüel klima fırsatını sakın kaçırmayın.
TCL 65 İNÇ 4K QLED HDR GOOGLE TV 65T61C
Fiyat: 34.900 TL
1 | 43
2 | 43
3 | 43
4 | 43
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