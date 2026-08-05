Evde gerçek barista deneyimi: 12-18 Ağustos arası DeLonghi Magnifica Start Kahve Makinesi BİM'de!
Her fincanda profesyonel tatlar sunan ve 15 bar yüksek basınç gücüyle aromayı tam kıvamında çıkaran DeLonghi Magnifica Start tam otomatik espresso kahve makinesi, dokunmatik kontrol paneliyle kullanım kolaylığı sağlıyor. LatteCrema Hot teknolojisi ve entegre süt karafı sayesinde kadifemsi süt köpüğüne sahip sütlü kahveleri tek tıkla hazırlayan, kolay temizlenebilir yapısı ve 2 yıl garantisiyle öne çıkan bu cihaz, peşin fiyatına 6 taksit ve uygun fiyatıyla 12 Ağustos Çarşamba ile 18 Ağustos Salı arası BİM reyonlarında sizleri bekliyor.
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