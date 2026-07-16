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  4. Evde lüks spa keyfi başlıyor: BİM’e 22 Temmuz Çarşamba Şişme Jakuzi Spa Seti geliyor!

Evde lüks spa keyfi başlıyor: BİM’e 22 Temmuz Çarşamba Şişme Jakuzi Spa Seti geliyor!

BİM’e 22 Temmuz Çarşamba günü gelecek olan 4 kişilik taşınabilir şişme jakuzi spa seti, 795 litre su kapasitesi, kireç önleme sistemi, 3 katmanlı lamine PVC gövdesi ve kolay yönetilebilir dijital kontrol paneli ile evinizin konforunda muhteşem bir spa deneyimi sunuyor.

Evde lüks spa keyfi başlıyor: BİM’e 22 Temmuz Çarşamba Şişme Jakuzi Spa Seti geliyor! - Sayfa 1

INTEX ŞİŞME JAKUZİLİ SPA SETİ

Fiyat: 34,750 TL

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Evde lüks spa keyfi başlıyor: BİM’e 22 Temmuz Çarşamba Şişme Jakuzi Spa Seti geliyor! - Sayfa 2

SARAYLI MAKASLI PLATFORM 12 METRE

Fiyat: 875,000 TL

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Evde lüks spa keyfi başlıyor: BİM’e 22 Temmuz Çarşamba Şişme Jakuzi Spa Seti geliyor! - Sayfa 3

KUMTEL 15 PROGRAM BEYAZ CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 16,900 TL

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Evde lüks spa keyfi başlıyor: BİM’e 22 Temmuz Çarşamba Şişme Jakuzi Spa Seti geliyor! - Sayfa 4

KUMTEL CAM KAPAKLI İÇECEK DOLABI SİYAH 44 LT

Fiyat: 7,900 TL

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