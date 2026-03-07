Evde pratik çözüm: ŞOK’a bugün Ev Tipi Merdiven geliyor!

  1. Ekonomim
Evde tamirat ve temizlik gibi işlerde güvenli ve pratik çözümler arayanlar için ŞOK, bugün özel bir fırsat sunuyor. Ev tipi merdiven, sağlam yapısı ve ergonomik tasarımıyla günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. Yüksek raflara ulaşmak, ampul değiştirmek ya da boya yapmak artık çok daha güvenli ve zahmetsiz. Katlanabilir özelliği sayesinde evde fazla yer kaplamayan bu merdiveni kaçırmayın.

APRİLLA DEKUPAJ TESTERE

Fiyat: 899 TL

KAPI ALTI İZOLASYON BANDI

Fiyat: 75 TL

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

BİNGO SIVI BAKIM ÇAMAŞIR DETERJANI ÇEŞİTLERİ 2 L

Fiyat: 109 TL

JOHNSON’S BEBEK ŞAMPUANI 750 ML

Fiyat: 119 TL

CHEETOS MISIR ÇEREZİ 240 G

Fiyat: 79 TL

NESCAFE MATINAL CAM KAVANOZ 100 G

Fiyat: 89 TL

ASPEROX SPARX DİAMOND BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 72’Lİ

Fiyat: 299 TL

LUIZA 4+1 MERDİVEN

Fiyat: 899 TL

LUIZA ÇİFT ÇIKIŞLI 5+5 MERDİVEN

Fiyat: 1,290 TL

WELTWOOD BOHEM LONDON AHŞAP SANDALYE

Fiyat: 2,099 TL

WELTEOOD KELEBEK MDF 4 KİŞİLİK AHŞAP AYAKLI MASA

Fiyat: 3,499 TL

