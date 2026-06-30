Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor!
Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor!
BİM’de, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren ev konforunu artırmak isteyenler için Kumtel güvenceli Happhom elektrikli masaj koltuğu satışa sunuluyor. Ahşap gövde üzerine PU deri kaplamasıyla öne çıkan 90x80x100 cm ölçülerindeki bu model; sırt, bel, üst ve alt bacak bölgelerine hitap eden 8 noktalı masaj sistemine sahip bulunuyor. Manuel sırt ayarı, 2 farklı yoğunluk seviyesi ve masaj süresi ayarıyla kişiselleştirilebilir konfor sunan cihaz, bütçe dostu fiyatıyla raflarda yerini alıyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 33,900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 19,900 TL
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