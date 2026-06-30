  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor!

Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor!

BİM’de, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren ev konforunu artırmak isteyenler için Kumtel güvenceli Happhom elektrikli masaj koltuğu satışa sunuluyor. Ahşap gövde üzerine PU deri kaplamasıyla öne çıkan 90x80x100 cm ölçülerindeki bu model; sırt, bel, üst ve alt bacak bölgelerine hitap eden 8 noktalı masaj sistemine sahip bulunuyor. Manuel sırt ayarı, 2 farklı yoğunluk seviyesi ve masaj süresi ayarıyla kişiselleştirilebilir konfor sunan cihaz, bütçe dostu fiyatıyla raflarda yerini alıyor.

Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 33,900 TL

1 | 21
Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 2
2 | 21
Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 3
3 | 21
Evde profesyonel rahatlık: BİM'e 1 Temmuz Çarşamba Elektrikli Masaj Koltuğu geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE


Fiyat: 19,900 TL

4 | 21