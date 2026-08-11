EVDE PROFESYONEL TEMİZLİK: BİM’E ARNİCA ISLAK&KURU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE GELİYOR! (BİM 16-22 AĞUSTOS)
Yaşam alanlarında derinlemesine temizlik ve yüksek performans arayanlar için geliştirilen, her türlü kiri anında yok eden Arnica ıslak&kuru elektrikli süpürge, ev işlerini zahmetsiz bir eğlenceye dönüştürüyor. 2400 Watt yüksek motor gücü ve yüksek manevra kabiliyeti ile öne çıkan Arnica ıslak ve kuru elektrikli süpürge, pedallı fırçası, ıslak emiş özelliği, koltuk fırçası ve dar uçlu boru aparatlarıyla her köşeye ulaşıyor. 16-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında BİM reyonlarında yerini alacak olan bu bütçe dostu temizlik teknolojisini kaçıran çok üzülür!
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