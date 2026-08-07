Evde profesyonel terapi keyfi: 12-18 Ağustos arası BİM'e Masaj Koltuğu geliyor!
Günün tüm yorgunluğunu unutturan yenilikçi arka manyetik mekanizması ve ayak altındaki üç bölmeli eksantrik tekerlekleriyle vücudu tamamen rahatlatan bu teknoloji harikası masaj koltuğu, bel ve bacak bölgelerindeki karbon fiber ısıtma sistemiyle kasları gevşetiyor. Tüm vücut hava basıncı masajı, 22 otomatik programı, ekstra uzun yayı ve tek tuşla sağlanan koltuk moduyla üstün konfor sunan cihaz; LCD kontrol ekranı, Bluetooth müzik desteği ve çevrimdışı sesli komut özellikleriyle öne çıkıyor. Bu lüks masaj koltuğu, 12 Ağustos Çarşamba ile 18 Ağustos Salı tarihlerinde BİM'de!
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