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  4. Evde sıcak su konforu: A101'e 9 Temmuz Perşembe SEG Mekanik Silindirik Termosifon geliyor!

Evde sıcak su konforu: A101'e 9 Temmuz Perşembe SEG Mekanik Silindirik Termosifon geliyor!

Sıcak su ihtiyacını pratik ve ekonomik bir yolla çözmek isteyenler için 9 Temmuz Perşembe günü A101 marketlerinde yeni bir dönem başlıyor. Gelecek olan mekanik kontrol sistemli silindirik termosifon, tam 65 litrelik geniş su haznesiyle evlerin banyo ve mutfak kullanımına hitap ediyor. Gücünü 2000 watt yüksek performanslı ısıtma motorundan alan bu cihaz, suyu hızlıca ideal sıcaklığa ulaştırarak konforlu ve kesintisiz bir kullanım avantajı sunuyor.

Evde sıcak su konforu: A101'e 9 Temmuz Perşembe SEG Mekanik Silindirik Termosifon geliyor! - Sayfa 1

SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV

Fiyat: 43,999 TL

HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV

Fiyat: 18,999 TL

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Evde sıcak su konforu: A101'e 9 Temmuz Perşembe SEG Mekanik Silindirik Termosifon geliyor! - Sayfa 2

PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 1,399 TL

PİRANHA 9985 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK

Fiyat: 549 TL

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Evde sıcak su konforu: A101'e 9 Temmuz Perşembe SEG Mekanik Silindirik Termosifon geliyor! - Sayfa 3

SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L

Fiyat: 8,499 TL

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Evde sıcak su konforu: A101'e 9 Temmuz Perşembe SEG Mekanik Silindirik Termosifon geliyor! - Sayfa 4

VOLTA VB1 NEO KATLANABİLİR ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 19,990 TL

REVOLT RS6 125 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 44,990 TL

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