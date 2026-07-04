Evde sıcak su konforu: A101'e 9 Temmuz Perşembe SEG Mekanik Silindirik Termosifon geliyor!
Sıcak su ihtiyacını pratik ve ekonomik bir yolla çözmek isteyenler için 9 Temmuz Perşembe günü A101 marketlerinde yeni bir dönem başlıyor. Gelecek olan mekanik kontrol sistemli silindirik termosifon, tam 65 litrelik geniş su haznesiyle evlerin banyo ve mutfak kullanımına hitap ediyor. Gücünü 2000 watt yüksek performanslı ısıtma motorundan alan bu cihaz, suyu hızlıca ideal sıcaklığa ulaştırarak konforlu ve kesintisiz bir kullanım avantajı sunuyor.
SAMSUNG 70U8000F 70” UHD SMART TV
Fiyat: 43,999 TL
HI-LEVEL HL55QUPRL-W02S 55” FRAMELESS UHD QLED WEBOS TV
Fiyat: 18,999 TL
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PİRANHA 7870 BLUETOOTH HOPARLÖR
Fiyat: 1,399 TL
PİRANHA 9985 BLUETOOTH KULAK İÇİ KULAKLIK
Fiyat: 549 TL
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SEG CM 911S INV SILVER ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
SEG STF 65 MEKANİK SİLİNDİRİK TERMOSİFON 65 L
Fiyat: 8,499 TL
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