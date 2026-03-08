Evde sinema keyfi başlıyor: BİM’e 13 Mart Cuma Google TV geliyor!
BİM’de 13 Mart 2026 Cuma teknoloji zamanı… Google TV ile yüksek çözünürlüklü görüntü, akıllı arayüz ve kolay kullanım avantajlarıyla evinizde gerçek sinema keyfini yaşayın.
TCL 65 İNÇ ULTRA HD GOOGLE TV
Fiyat: 33,900 TL
DIJITSU 32 İNÇ HD UYDU ALICILI TV
Fiyat: 5,490 TL
