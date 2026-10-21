EVDE SİNEMA KEYFİ BAŞLIYOR! BİM’E GOOGLE TV’LER GELİYOR (BİM 25-31 EKİM)
BİM aktüel kataloğunda 25-31 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak televizyon modelleri, yüksek görüntü kalitesiyle evlerinize geliyor. Kampanya kapsamında öne çıkan TCL markalı cihaz, 55 inç geniş ekranı, 4K QLED panel teknolojisi ve Google TV altyapısıyla sinema keyfi sunuyor. Dijital eğlencede alternatif arayanlar için ise Dijitsu markasının iki farklı seçeneği raflarda yerini alıyor. Dev ekran severler için 65 inç boyutunda 4K Ultra HD QLED Google TV modeli bulunurken, daha dar alanlar için 32 inç HD Google TV modeli bütçe dostu bir alternatif oluşturuyor.
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