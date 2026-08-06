Evdeki tüm tamirat işleri kolaylaşıyor: A101’e bugün Piranha Darbeli Matkap geliyor!
Evdeki montaj, delme ve tüm tamirat işlerini profesyonel bir usta titizliğiyle yapmanızı sağlayan bu güçlü matkap, her türlü zorlu yüzeyin üstesinden zahmetsizce geliyor. 550 Watt ideal giriş gücü ve dakikada 0 ila 2800 devir arasında ayarlanabilen yüksüz hızıyla hassas çalışmalar sunarken, üzerinde bulunan dahili su terazisi sayesinde yaptığınız tüm delme işlemlerinin tamamen düz ve kusursuz olmasını sağlıyor. Ev işlerinde en büyük yardımcınız olacak kullanışlı Piranha darbeli matkap, 6 Ağustos Perşembe ile 12 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında A101 reyonlarında sizleri bekliyor.
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