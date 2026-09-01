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  4. Evet şehir içinde büyük avantaj. Ama otomatik şanzımanların olumsuzluklarını ustaları da saklıyor

Evet şehir içinde büyük avantaj. Ama otomatik şanzımanların olumsuzluklarını ustaları da saklıyor

Son yıllarda özellikle stressiz sürüş için tercih edilen otomatik şanzımanlı (vitesli) otomobiller bazı sorunları beraberinde getiriyor ve bu sorunları hem ekspertiz hem de ustalar söyleme gereği duymuyor.

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Evet şehir içinde büyük avantaj. Ama otomatik şanzımanların olumsuzluklarını ustaları da saklıyor - Sayfa 1

Otomotiv teknolojisindeki hızlı gelişmelere rağmen otomatik şanzımanlar, sürücülere sunduğu büyük konforun yanında bazı kritik dezavantajları da beraberinde getiriyor.

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Evet şehir içinde büyük avantaj. Ama otomatik şanzımanların olumsuzluklarını ustaları da saklıyor - Sayfa 2

Manuel vitesli araçlara kıyasla hem kullanım hem de mülkiyet sürecinde belirgin farklılıklar sergileyen bu sistemler, araç sahipleri için beklenmedik durumlar doğurabiliyor.

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Evet şehir içinde büyük avantaj. Ama otomatik şanzımanların olumsuzluklarını ustaları da saklıyor - Sayfa 3

OTOMATİK VİTESİN OLUMSUZ YANLARI DA VAR

İşte sürücülerin otomatik vites tercihi yapmadan önce göz önünde bulundurması gereken temel olumsuzluklar:

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Evet şehir içinde büyük avantaj. Ama otomatik şanzımanların olumsuzluklarını ustaları da saklıyor - Sayfa 4

Yüksek Bakım ve Onarım Maliyeti: Karmaşık mekanik ve elektronik yapılara sahip olduklarından, olası bir arıza durumunda tamir veya değişim masrafları oldukça yüksektir.

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