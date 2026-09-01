Evet şehir içinde büyük avantaj. Ama otomatik şanzımanların olumsuzluklarını ustaları da saklıyor
Son yıllarda özellikle stressiz sürüş için tercih edilen otomatik şanzımanlı (vitesli) otomobiller bazı sorunları beraberinde getiriyor ve bu sorunları hem ekspertiz hem de ustalar söyleme gereği duymuyor.
Otomotiv teknolojisindeki hızlı gelişmelere rağmen otomatik şanzımanlar, sürücülere sunduğu büyük konforun yanında bazı kritik dezavantajları da beraberinde getiriyor.
Manuel vitesli araçlara kıyasla hem kullanım hem de mülkiyet sürecinde belirgin farklılıklar sergileyen bu sistemler, araç sahipleri için beklenmedik durumlar doğurabiliyor.
OTOMATİK VİTESİN OLUMSUZ YANLARI DA VAR
İşte sürücülerin otomatik vites tercihi yapmadan önce göz önünde bulundurması gereken temel olumsuzluklar: