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  4. Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor!

Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor!

BİM 8 Temmuz Çarşamba günü evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlerin hayalini iki farklı model seçeneğiyle gerçeğe dönüştürüyor! Birinci kalite 18 mm suntalam malzemeden imal edilen kahve köşeleri, bu hafta cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Demonte olarak gönderilen ve pratik montaj şemasıyla kolayca kurulan bu fonksiyonel mobilyalar, kahve makineleriniz için harika alanlar sunuyor. Evinize modern hava katacak bu ürünleri kaçırmayın!

Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor! - Sayfa 1

NİLCO FLEX 50/55 BT SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 125.000 TL

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Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor! - Sayfa 2
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Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor! - Sayfa 3

NILCO FLEX 70/80 AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 159.000 TL

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Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor! - Sayfa 4
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