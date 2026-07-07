Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor!
Evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlere: BİM'e 8 Temmuz Çarşamba Kahve Köşesi geliyor!
BİM 8 Temmuz Çarşamba günü evinde kafe ortamı yaratmak isteyenlerin hayalini iki farklı model seçeneğiyle gerçeğe dönüştürüyor! Birinci kalite 18 mm suntalam malzemeden imal edilen kahve köşeleri, bu hafta cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Demonte olarak gönderilen ve pratik montaj şemasıyla kolayca kurulan bu fonksiyonel mobilyalar, kahve makineleriniz için harika alanlar sunuyor. Evinize modern hava katacak bu ürünleri kaçırmayın!
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