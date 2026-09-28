EVİNİ YENİLEMEK İSTEYENLER DİKKAT! BİM’DE BU HAFTA RAFLAR BOŞALACAK (BİM 2-8 EKİM)
BİM 2-8 Ekim haftasına çok iddialı bir giriş yapıyor! Bu kez raflar evin en çok yenilenen iki alanı için dolup taşıyor. Mutfak banyo ve yatak odasına kadar evin tüm atmosferini değiştirecek onlarca yeni parça Cuma gününden itibaren mağazalardaki yerini alıyor. Bütçe dostu etiketleri ve kısa sürede tükenme ihtimaliyle bu katalog haftanın en çok konuşulanı olacak. Peki BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 2-8 Ekim aktüel ürünler kataloğu!
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