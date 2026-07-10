Evinizde düzenli ve estetik alanlar: Jüt organizerler bugün BİM mağazalarında!
Evinizde düzenli ve estetik alanlar: Jüt organizerler bugün BİM mağazalarında!
BİM 10 Temmuz Cuma günü evinde estetik bir düzen ve zarafet yaratmak isteyenlerin imdadına yetişiyor! Gardırop ve çekmecelerinize modernlik katacak 14'lü çekmece içi organizer, şık jüt organizer kutu, jüt kapaklı kare kutu ve jüt kapaklı çamaşır sepeti bu hafta raflarda yerini alıyor. Doğal jüt dokusuyla banyo ve odalarınıza sıcak bir hava katacak bu fonksiyonel ürünler, eşyalarınızı kolayca gruplamanızı sağlıyor. Yaşam alanınızı güzelleştirecek bu ekonomik düzenleyiciler sınırlı stoklarla BİM'de!
RIDERS TSHİRT ERKEK (S/M, L/XL)
Fiyat: 329 TL
1 | 62
2 | 62
3 | 62
4 | 62
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