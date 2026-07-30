Evinize English Home imzası: 31 Temmuz-6 Ağustos’ta BİM rafları Çelik Servis Gereçleri ile parlıyor
Yemek sunumlarında kusursuz şıklığı ve zarafeti bir arada arayanların favorisi olacak English Home çelik servis gereçleri, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında BİM ile mutfaklara konsept bir hava katmaya geliyor. Paslanmaz çelik kalitesi sayesinde kararma ve çizilmelere karşı ekstra dirençli olan bu harika tasarım harikaları, ilk günkü parlaklığını uzun yıllar boyunca koruyor. Ergonomik tutuş sağlayan şık sap yapıları ve modern çizgileriyle hem günlük yemek servislerinizi bir şölene dönüştürüyor hem de davet sofralarınızda göz alıcı, estetik bir duruş sergiliyor.
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