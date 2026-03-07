Evinize konfor, cebinize dost: 11 Mart Çarşamba BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Çamaşır asma derdine, evdeki nem kokusuna son… 11 Mart Çarşamba günü BİM’e gelecek çamaşır kurutma makinesi, giysilerinizi ilk günkü gibi koruyacak. Evinizi yenilerken konforunuzu ikiye katlayın ve bu dev fırsatı kaçırmayın.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
1 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 21,900 TL
2 | 16
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
3 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 12,900 TL
4 | 16
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.