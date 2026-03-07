  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Evinize konfor, cebinize dost: 11 Mart Çarşamba BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Evinize konfor, cebinize dost: 11 Mart Çarşamba BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Çamaşır asma derdine, evdeki nem kokusuna son… 11 Mart Çarşamba günü BİM’e gelecek çamaşır kurutma makinesi, giysilerinizi ilk günkü gibi koruyacak. Evinizi yenilerken konforunuzu ikiye katlayın ve bu dev fırsatı kaçırmayın.

Evinize konfor, cebinize dost: 11 Mart Çarşamba BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 27,900 TL

1 | 16
Evinize konfor, cebinize dost: 11 Mart Çarşamba BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 21,900 TL

2 | 16
Evinize konfor, cebinize dost: 11 Mart Çarşamba BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 14,900 TL

3 | 16
Evinize konfor, cebinize dost: 11 Mart Çarşamba BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE


Fiyat: 12,900 TL

4 | 16