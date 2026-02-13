Evinizi sıcacık yapmanın tam zamanı! Isıtıcılar 14 Şubat Cumartesi Şok raflarında yerini alıyor!
Soğuk günlerde evinizi sıcacık tutmak artık çok kolay. Şok markette 14 Şubat 2026 Cumartesi günü yeni ısıtıcılar raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlarla sunulan bu ısıtıcılar, kışın konforunu artıracak. Şok market 14 Şubat 2026 Cumartesi aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Şok 14 Şubat 2026 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu...
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
DURU PERFUME DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 650 ML
Fiyat: 110 TL
DOMESTOS WC BLOK ÇAM/MANOLYA 2'Lİ
Fiyat: 75 TL
BEYOĞLU DUBACO KADAYIFLI VE FINDIKLI ÇİKOLATA 200 G
Fiyat: 139 TL
EMOTION DEODORANT ÇEŞİTLERİ 2X150 ML
Diyat: 189 TL
NIVEA NEMLENDİRİCİ KREM 250 ML
Fiyat: 139 TL
3 | 5