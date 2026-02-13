  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Evinizi sıcacık yapmanın tam zamanı! Isıtıcılar 14 Şubat Cumartesi Şok raflarında yerini alıyor!

Evinizi sıcacık yapmanın tam zamanı! Isıtıcılar 14 Şubat Cumartesi Şok raflarında yerini alıyor!

Soğuk günlerde evinizi sıcacık tutmak artık çok kolay. Şok markette 14 Şubat 2026 Cumartesi günü yeni ısıtıcılar raflarda yerini alacak. Uygun fiyatlarla sunulan bu ısıtıcılar, kışın konforunu artıracak. Şok market 14 Şubat 2026 Cumartesi aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Şok 14 Şubat 2026 Cumartesi aktüel ürünler kataloğu...

Evinizi sıcacık yapmanın tam zamanı! Isıtıcılar 14 Şubat Cumartesi Şok raflarında yerini alıyor! - Sayfa 1

SİNBO YAĞLI RADYATÖR 7 DİLİM

Fiyat: 1,899 TL

SİNBO QUARTZ ISITICI

Fiyat: 499 TL

1 | 5
Evinizi sıcacık yapmanın tam zamanı! Isıtıcılar 14 Şubat Cumartesi Şok raflarında yerini alıyor! - Sayfa 2

OYUNCAK OTO ÇEKİCİ

Fiyat: 249 TL

MÜZİKLİ ELİZA MODA BEBEK

Fiyat: 399 TL

2 | 5
Evinizi sıcacık yapmanın tam zamanı! Isıtıcılar 14 Şubat Cumartesi Şok raflarında yerini alıyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

DURU PERFUME DUŞ JELİ ÇEŞİTLERİ 650 ML

Fiyat: 110 TL

DOMESTOS WC BLOK ÇAM/MANOLYA 2'Lİ

Fiyat: 75 TL

BEYOĞLU DUBACO KADAYIFLI VE FINDIKLI ÇİKOLATA 200 G

Fiyat: 139 TL

EMOTION DEODORANT ÇEŞİTLERİ 2X150 ML

Diyat: 189 TL

NIVEA NEMLENDİRİCİ KREM 250 ML

Fiyat: 139 TL

3 | 5
Evinizi sıcacık yapmanın tam zamanı! Isıtıcılar 14 Şubat Cumartesi Şok raflarında yerini alıyor! - Sayfa 4

TEFAL X-FORCE FLEX 14.80 ANIMAL TY9958 ŞARJLI DİK SÜPÜRGE

Fiyat: 16,499 TL

TEFAL DT2020 PURE POP MAVİ BUHARLI DÜZLEŞTİRİCİ ÜTÜ

Fiyat: 1,899 TL

4 | 5