  4. Evinizi yenilemenin tam zamanı: 25 Şubat 2026 Çarşamba BİM’e Beyaz Eşya geliyor

25 Şubat 2026 Çarşamba günü BİM’de beyaz eşya kampanyası başlıyor. Buzdolabından bulaşık makinesine, çamaşır makinesinden kurutma makinesine kadar birçok üründe sınırlı stoklarla sunulan indirimli fiyatlar sizi bekliyor.

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 27,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 22,900 TL

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 14,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE


Fiyat: 14,500 TL

