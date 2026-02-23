Evinizi yenilemenin tam zamanı: 25 Şubat 2026 Çarşamba BİM’e Beyaz Eşya geliyor
Evinizi yenilemenin tam zamanı: 25 Şubat 2026 Çarşamba BİM’e Beyaz Eşya geliyor
25 Şubat 2026 Çarşamba günü BİM’de beyaz eşya kampanyası başlıyor. Buzdolabından bulaşık makinesine, çamaşır makinesinden kurutma makinesine kadar birçok üründe sınırlı stoklarla sunulan indirimli fiyatlar sizi bekliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
1 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 22,900 TL
2 | 16
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
3 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 14,500 TL
4 | 16
