EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE! BİM’E BEYAZ EŞYA GELİYOR (BİM 7-13 EKİM)
BİM'in merakla beklenen 7-13 Ekim beyaz eşya kataloğu yayınlandı! Bu hafta boyunca buzdolabı, derin dondurucu, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi ve bulaşık makinesi dahil tüm büyük ev aletleri dev indirimlerle raflara geliyor. Evini yenilemek ve çeyizini tamamlamak isteyenlerin aylardır beklediği o büyük kampanya nihayet başlıyor. Beyaz eşya almanın tam zamanı! Ürünler stoklarla sınırlı olacak, Pazar sabahı erken kalkan kazanacak. BİM'e gitmeden önce güncel tam listeye mutlaka göz atın.
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