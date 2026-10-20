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  4. EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE: BİM’E MOBİLYA GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM)

EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE: BİM’E MOBİLYA GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM)

BİM, 21-27 Ekim tarihleri arasında evini yenilemek isteyenler için nokta atışı mobilya kampanyasını başlattı! Sınırlı stokla gelecek aktüel kataloğunda bu hafta; yatak odalarının kurtarıcısı 3 kapaklı gardırop 5.990 TL ve salonlara şıklık katacak çekmeceli TV sehpası 4.290 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Düzen sevenler için 2 kapaklı 4 bölmeli çok amaçlı dolap 2.190 TL olurken, evde estetik köşe arayanlar için kahve köşesi üniteleri de cazip fırsatlarla raflarda yerini alacak. Bu çarşamba stoklar tükenmeden listenizi hazırlamayı unutmayın!

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EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE: BİM’E MOBİLYA GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 35.450 TL

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EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE: BİM’E MOBİLYA GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 2
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EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE: BİM’E MOBİLYA GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 3
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EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE: BİM’E MOBİLYA GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM) - Sayfa 4

KEYSMART 8 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ KEY 810 CM

Fiyat: 19.900 TL

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