EVLENECEKLER VE EVİNİ YENİLEYECEKLER MÜJDE: BİM’E MOBİLYA GELİYOR! (BİM 21-27 EKİM)
BİM, 21-27 Ekim tarihleri arasında evini yenilemek isteyenler için nokta atışı mobilya kampanyasını başlattı! Sınırlı stokla gelecek aktüel kataloğunda bu hafta; yatak odalarının kurtarıcısı 3 kapaklı gardırop 5.990 TL ve salonlara şıklık katacak çekmeceli TV sehpası 4.290 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Düzen sevenler için 2 kapaklı 4 bölmeli çok amaçlı dolap 2.190 TL olurken, evde estetik köşe arayanlar için kahve köşesi üniteleri de cazip fırsatlarla raflarda yerini alacak. Bu çarşamba stoklar tükenmeden listenizi hazırlamayı unutmayın!
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