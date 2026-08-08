Evlenecekler ve evini yenileyeceklere müjde: A101 Ekstra’ya Beyaz Eşya geldi | Son tarih 12 Ağustos
A101 Ekstra internete özel kataloğuyla birlikte yuva kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için buzdolabı modellerinden şık ankastre setine, mutfak işlerini kolaylaştıran bulaşık makinelerinden su sebiline kadar pek çok ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Evinizi kışa hazırlayacak ekonomik kombi ile çamaşır asma derdine son veren modern kurutma makinelerini de avantajlı fiyatlarla sunan bu büyük beyaz eşya kampanyası, 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar satışta kalacak.
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