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Evlenecekler ve evini yenileyeceklere müjde: A101 Ekstra’ya Beyaz Eşya geldi | Son tarih 12 Ağustos

A101 Ekstra internete özel kataloğuyla birlikte yuva kuracaklar ve evini yenilemek isteyenler için buzdolabı modellerinden şık ankastre setine, mutfak işlerini kolaylaştıran bulaşık makinelerinden su sebiline kadar pek çok ürün tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Evinizi kışa hazırlayacak ekonomik kombi ile çamaşır asma derdine son veren modern kurutma makinelerini de avantajlı fiyatlarla sunan bu büyük beyaz eşya kampanyası, 12 Ağustos Çarşamba gününe kadar satışta kalacak.

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Evlenecekler ve evini yenileyeceklere müjde: A101 Ekstra’ya Beyaz Eşya geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 1

SİMFER 43SFSV4N FHD VİDAA SMART TV

Fiyat: 9,999 TL

iPhone 17 PRO 512 GB CEP TELEFONU

Fiyat: 118,999 TL

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Evlenecekler ve evini yenileyeceklere müjde: A101 Ekstra’ya Beyaz Eşya geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 2

SAMSUNG RT47CG6636WWTR NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 33,999 TL

DEMİRDÖKÜM ADEMIX P/24 YOĞUŞMALI KOMBİ

Fiyat: 34,999 TL

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Evlenecekler ve evini yenileyeceklere müjde: A101 Ekstra’ya Beyaz Eşya geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 3

PHILIPS DOĞRAYICI RONDO

Fiyat: 1,599 TL

PHILIPS 6000 SERİSİ XC6557/01 ŞARJLI DİKEY SÜPÜRGE

Fiyat: 14,499 TL

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Evlenecekler ve evini yenileyeceklere müjde: A101 Ekstra’ya Beyaz Eşya geldi | Son tarih 12 Ağustos - Sayfa 4

DEMİRDÖKÜM KİON 24 24000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 54,999 TL

SAMSUNG WINDFREE PREMIUM AR60F12C1KW/SK 12000 BTU INVERTER KLİMA

Fiyat: 34,499 TL

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