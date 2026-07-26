Evleneceklere ve evini yenileyenlere müjde: 30 Temmuz-6 Ağustos'ta A101'e Beyaz Eşya geliyor!
A101, 30 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında ev kurmayı ve beyaz eşyalarını yenilemeyi çok daha kolay hale getirecek muazzam bir fırsat listesi sunuyor. Kampanyanın odağında yer alan şık cam ankastre set; lezzetli yemeklerin mimarı turbo fırını, mutfaktaki kokuları anında yok eden güçlü davlumbazı ve modern ocağıyla mutfaklara estetik bir hava katıyor. Bu şıklığa eşlik eden gelişmiş programlı çamaşır ve bulaşık makinesi çeşitleri ise ev işlerindeki en büyük yardımcılarınız olarak yüksek enerji tasarrufu ve bütçe dostu avantajlarla A101 raflarında sizleri bekliyor.
VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET
Fiyat: 279,990 TL
VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED
Fiyat: 39,990 TL
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ONVO 43VQ80F2FA 43” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV
Fiyat: 11,799 TL
HI-LEVEL HL32QHLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV
Fiyat: 8,999 TL
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GOODWEST BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET
Fiyat: 9,999 TL
SAMSUNG 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ
Fiyat: 17,999 TL
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