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  4. Evleneceklere ve evini yenileyenlere müjde: 30 Temmuz-6 Ağustos'ta A101'e Beyaz Eşya geliyor!

Evleneceklere ve evini yenileyenlere müjde: 30 Temmuz-6 Ağustos'ta A101'e Beyaz Eşya geliyor!

A101, 30 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında ev kurmayı ve beyaz eşyalarını yenilemeyi çok daha kolay hale getirecek muazzam bir fırsat listesi sunuyor. Kampanyanın odağında yer alan şık cam ankastre set; lezzetli yemeklerin mimarı turbo fırını, mutfaktaki kokuları anında yok eden güçlü davlumbazı ve modern ocağıyla mutfaklara estetik bir hava katıyor. Bu şıklığa eşlik eden gelişmiş programlı çamaşır ve bulaşık makinesi çeşitleri ise ev işlerindeki en büyük yardımcılarınız olarak yüksek enerji tasarrufu ve bütçe dostu avantajlarla A101 raflarında sizleri bekliyor.

Evleneceklere ve evini yenileyenlere müjde: 30 Temmuz-6 Ağustos'ta A101'e Beyaz Eşya geliyor! - Sayfa 1

VOLTA VMP1 4 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ KAMYONET

Fiyat: 279,990 TL

VOLTA YIDE SEO3 MAX ELEKTRİKLİ MOPED

Fiyat: 39,990 TL

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Evleneceklere ve evini yenileyenlere müjde: 30 Temmuz-6 Ağustos'ta A101'e Beyaz Eşya geliyor! - Sayfa 2

ONVO 43VQ80F2FA 43” FRAMELESS FHD WHALE OS 10 QLED TV

Fiyat: 11,799 TL

HI-LEVEL HL32QHLN-A14S 32” FRAMELESS HD READY ANDROID 14 SMART QLED TV

Fiyat: 8,999 TL

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Evleneceklere ve evini yenileyenlere müjde: 30 Temmuz-6 Ağustos'ta A101'e Beyaz Eşya geliyor! - Sayfa 3

GOODWEST BEYAZ TURBO CAM ANKASTRE SET

Fiyat: 9,999 TL

SAMSUNG 15 PROGRAM ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 17,999 TL

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Evleneceklere ve evini yenileyenlere müjde: 30 Temmuz-6 Ağustos'ta A101'e Beyaz Eşya geliyor! - Sayfa 4

PİRANHA MİKROFONLU KARAOKE BLUETOOTH HOPARLÖR

Fiyat: 349 TL

PİRANHA ASTRONOT LED PROJEKTÖR GECE LAMBASI

Fiyat: 749 TL

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