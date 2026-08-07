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Evlerde derinlemesine hijyen: Şok’a Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi geldi | Son tarih 11 Ağustos

Sadece Cepte Şok uygulamasına özel internet kataloğuyla ev temizliğinde profesyonel çözümler arayanlar için Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi satışa çıkarıldı. Koltuk, halı ve döşemelerdeki en zorlu lekeleri güçlü vakum teknolojisiyle söküp atan bu pratik cihaz, yaşam alanlarınızda zahmetsizce hijyen sağlamanıza yardımcı oluyor. Ev ekonomisini koruyan cazip fiyat avantajıyla öne çıkan bu bütçe dostu temizlik ürünü, 11 Ağustos tarihine kadar sadece online siparişe özel olarak alıcılarını bekliyor.

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Evlerde derinlemesine hijyen: Şok’a Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 1

RENKLİ CAM TABAK

Fiyat: 100 TL

KIRMIZI METAL SÜZGEÇ

Fiyat: 125 TL

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Evlerde derinlemesine hijyen: Şok’a Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 2

KIZ ÇOCUK TÜTÜ ETEK

Fiyat: 199 TL

KIZ ÇOCUK T-SHIRT PULLU PAYETLİ

Fiyat: 150 TL

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Evlerde derinlemesine hijyen: Şok’a Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 3

ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 2,490 TL

KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 349 TL

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Evlerde derinlemesine hijyen: Şok’a Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi geldi | Son tarih 11 Ağustos - Sayfa 4

FAIRY PLATINIUM BULAŞIK MAKİNESİ KAPSÜLÜ 30'LU

Fiyat: 255 TL

BLADE DEODORANT ÇEŞİTLERİ AVANTAJ PAKETİ

Fiyat: 219 TL

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