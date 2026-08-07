Evlerde derinlemesine hijyen: Şok’a Kiwi Koltuk Yıkama Makinesi geldi | Son tarih 11 Ağustos
Sadece Cepte Şok uygulamasına özel internet kataloğuyla ev temizliğinde profesyonel çözümler arayanlar için Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi satışa çıkarıldı. Koltuk, halı ve döşemelerdeki en zorlu lekeleri güçlü vakum teknolojisiyle söküp atan bu pratik cihaz, yaşam alanlarınızda zahmetsizce hijyen sağlamanıza yardımcı oluyor. Ev ekonomisini koruyan cazip fiyat avantajıyla öne çıkan bu bütçe dostu temizlik ürünü, 11 Ağustos tarihine kadar sadece online siparişe özel olarak alıcılarını bekliyor.
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ŞEMSİYELİ VE TERMOS HAZNELİ 2 KİŞİLİK KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 2,490 TL
KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 349 TL
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