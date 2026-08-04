Evlerde düzen sağlayan çok amaçlı dolaplar 5-11 Ağustos tarihleri arasında BİM mağazalarında!
Dağınıklığa son vererek yaşam alanlarına ferahlık ve nizam getiren bu modern çok amaçlı dolaplar; 3 kapaklı 4 bölmeli, 2 kapaklı 6 bölmeli ve 4 kapaklı 6 bölmeli zengin seçenekleriyle her ihtiyaca şık bir çözüm sunuyor. Mutfaktan antreye kadar evlerin her köşesine mükemmel uyum sağlayan bu dayanıklı tasarımlar, eşyalarınızı düzenli bir şekilde saklamanın en pratik yolunu sunuyor. Her dekorasyona hitap eden bu çok amaçlı dolap çeşitleri, bütçe dostu fiyatlarıyla 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında BİM reyonlarında alıcılarıyla buluşuyor.
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