Evlere modern ve teknolojik görünüm: 12-18 Ağustos arası BİM’e Onvo İç Mekan LED Ekran geliyor!
Geniş yaşam alanlarında benzersiz bir dijital sanat panosu ve modern bir dekorasyon deneyimi sunan 55 inç boyutundaki bu dikey ekran, 400 nits parlaklığı ve Full HD çözünürlüğü sayesinde tüm içerikleri canlı hale getiriyor. Android işletim sistemi, 32 GB depolama alanı ve sertleştirilmiş temperli cam paneliyle öne çıkan cihaz, bilgisayar üzerinden zaman ayarlayıcı ve kesintisiz oynatma özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu metal kasalı şık dikey LED ekran, uygun fiyatıyla 12 Ağustos Çarşamba ile 18 Ağustos Salı tarihleri arasında BİM reyonlarında alıcılarını bekliyor.
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