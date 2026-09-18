Eylül ayı kampanya ayı! Bu modellerde indirim başladı; İşte en kampanyalı fiyatları
Eylül ayında otomobil markaları peş peşe kampanyalarını duyurdu. Birçok modelde indirim, kredi ve takas fırsatları sunulurken, kampanyalı fiyatlar da belli oldu.
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Otomobil piyasasında eylül ayıyla birlikte kampanya hareketliliği başladı. Markaların farklı modeller için sunduğu avantajlar, yeni araç almayı planlayan tüketiciler için fiyatları yeniden gündeme taşıdı.
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