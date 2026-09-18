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  4. Eylül ayı kampanya ayı! Bu modellerde indirim başladı; İşte en kampanyalı fiyatları

Eylül ayı kampanya ayı! Bu modellerde indirim başladı; İşte en kampanyalı fiyatları

Eylül ayında otomobil markaları peş peşe kampanyalarını duyurdu. Birçok modelde indirim, kredi ve takas fırsatları sunulurken, kampanyalı fiyatlar da belli oldu.

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Eylül ayı kampanya ayı! Bu modellerde indirim başladı; İşte en kampanyalı fiyatları - Sayfa 1

Otomobil piyasasında eylül ayıyla birlikte kampanya hareketliliği başladı. Markaların farklı modeller için sunduğu avantajlar, yeni araç almayı planlayan tüketiciler için fiyatları yeniden gündeme taşıdı.

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Eylül ayı kampanya ayı! Bu modellerde indirim başladı; İşte en kampanyalı fiyatları - Sayfa 2

1. OPEL Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 - 1.444.000 TL

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Eylül ayı kampanya ayı! Bu modellerde indirim başladı; İşte en kampanyalı fiyatları - Sayfa 3

2. DACIA Yeni Sandero Expression TCe 100 - 1.460.000 TL

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Eylül ayı kampanya ayı! Bu modellerde indirim başladı; İşte en kampanyalı fiyatları - Sayfa 4

3. KIA Picanto 1.0L 67 PS AMT - 1.460.000 TL

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