Eylül ayında en çok kazandıran 10 yatırım fonu: Yıllık yüzde 328,60 getiri sağladı

Aylık, 6 aylık, yıllık ve 3 yıllık getiriler göz önünde bulundurularak oluşturulan rapora göre, Eylül ayında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan 10 yatırım fonu açıklandı. Liste, kısa vadeli dalgalanmalardan uzun vadeli kazançlara kadar fonların performansını ortaya koydu. İşte Eylül ayında yatırımcısına en çok kazandıran 10 yatırım fonu: