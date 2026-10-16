Eylül ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil ; Zirve Togg’un. Listeye Renault damgası
Geçtiğimi Eylül (2026) ayında elektrikli otomobil satış listesinde Togg T10F ve T10X modelleriyle ciddi başarı yakalarken Fransız dev Renault tam 3 modeliyle ilk 5’e girdi.
Elektrikli otomobil pazarında eylül ayı satış rakamları açıklandı. Yerli üretici, iki farklı modeliyle listelerin üst sıralarında yer alarak toplam pazar payında liderliğini korudu.
Fransa merkezli otomotiv devi ise beşinci sıraya kadar olan grupta üç farklı seçeneğiyle güçlü bir varlık gösterdi.
Elektrikli ve hibrit araçların toplam pazardaki payının artmaya devam ettiği bu dönemde, rekabet üst segment modeller ile genişleyen ürün yelpazesi üzerinden şekilleniyor.