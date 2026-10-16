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  4. Eylül ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil ; Zirve Togg’un. Listeye Renault damgası

Eylül ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil ; Zirve Togg’un. Listeye Renault damgası

Geçtiğimi Eylül (2026) ayında elektrikli otomobil satış listesinde Togg T10F ve T10X modelleriyle ciddi başarı yakalarken Fransız dev Renault tam 3 modeliyle ilk 5’e girdi.

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Eylül ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil ; Zirve Togg’un. Listeye Renault damgası - Sayfa 1

Elektrikli otomobil pazarında eylül ayı satış rakamları açıklandı. Yerli üretici, iki farklı modeliyle listelerin üst sıralarında yer alarak toplam pazar payında liderliğini korudu.

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Eylül ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil ; Zirve Togg’un. Listeye Renault damgası - Sayfa 2

Fransa merkezli otomotiv devi ise beşinci sıraya kadar olan grupta üç farklı seçeneğiyle güçlü bir varlık gösterdi.

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Eylül ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil ; Zirve Togg’un. Listeye Renault damgası - Sayfa 3

Elektrikli ve hibrit araçların toplam pazardaki payının artmaya devam ettiği bu dönemde, rekabet üst segment modeller ile genişleyen ürün yelpazesi üzerinden şekilleniyor.

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Eylül ayında en çok satılan 10 elektrikli otomobil ; Zirve Togg’un. Listeye Renault damgası - Sayfa 4

RENAULT’TAN ÇARPICI RAKAMLAR

İşte Türkiye’de geçtiğimiz Eylül ayında en fazla satış yapan 10 otomobil:

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