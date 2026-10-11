Eylül ayının en çok satan 10 otomobili ; İlk sırada ne Corolla, ne Egea ne de Clio var.
Eylül ayında otomobil pazarını adeta birbirine katan 10 model açıklandı. Listenin ilk sırasında ise bilindik modeller yer almadı.
Eylül ayına ilişkin otomotiv satış verileri açıklandı. Açıklanan istatistiklere göre içten yanmalı motorlu araç kategorisinde piyasadaki hareketlilik dikkat çekici seviyelere ulaştı.
Dönem boyunca en çok tercih edilen ilk 10 modelin toplam satışı 19 bin adedi aşarken, listenin zirvesinde yer alan üç model tek bir üreticinin imzasını taşıdı.
Fransız ve Güney Koreli markaların ağırlıkta olduğu listede, sürücülerin sedan ve SUV gövde tiplerine olan ilgisi Eylül ayında da artarak devam etti.